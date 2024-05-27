Не забывайте сортировать полотенца по цветам, от этого зависит температура стирки.

Несомненно, полотенца на кухне очень быстро загрязняются, ведь они служат нам и как тряпка для сметания крошек, и как прихватка. Наверное, каждая хозяйка знает, насколько сложно отстирать и отбелить кухонные полотенца. Многие испробовали кучу дорогих магазинных средств, но так и не смогли "реанимировать" их до первоначального вида. УНИАН разбирался, как отстирать кухонные полотенца от жира и запаха копеечными средствами.

Как отстирать кухонные полотенца - подготовка к стирке

Для начала советуем вам распределить их по цветам. Сортировка нужна для того чтобы они не полиняли.

Кстати, есть один лайфхак, как отстирать кухонные полотенца, исходя из их цвета. Однотонные изделия лучше стирать при температуре до 95 градусов, а цветные - до 60.

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Как отстирать сильно загрязненные полотенца - не забываем о замачивании

Есть несколько вариантов замачивания кухонных полотенец:

в средстве для стрики (подбираем по типу ткани);

в подсоленной воде (в 10 л холодной воды всыпьте 10 ст. л. соли и мешайте до полного растворения);

в растворе из перекиси, хозяйственного мыла и нашатыря (в горячую воду влейте 1 ст. л. перекиси, 1 ст.л.ложку нашатыря, и натертое хозяйственное мыло).

Если вы замачиваете полотенца последним способом, дождитесь полного остывания воды и можете смело стирать. А чтобы вывести неприятный запах, можете натереть изделия мылом, и поместить в холодную воду с несколькими каплями марганцовки. Дайте им постоять в растворе всю ночь, после тщательно прополоскайте и постирайте любимым средством.

Как вывести застарелые пятна на кухонных полотенцах - рабочие методы

Самый простой способ - налить на загрязнение средство для мытья посуды. Кроме того, вы можете намочить пятна водой и натереть на них хозяйственное мыло. Завяжите полотенце в полиэтиленовый пакет (каждое отдельно) и оставьте на ночь.

Третий способ - один из самых популярных. Вам понадобятся сода и уксус. Ниже расскажем, как стирать полотенца с содой и уксусом:

полстакана пищевой соды всыпьте в барабан стиральной машинки;

в отсек для кондиционера налейте столько же 9% уксуса;

стирайте привычным для вас способом.

Этот метод отлично борется как с загрязнениями, так и с неприятным запахом. Если после стирки вы будете слышать запах уксуса, можете включить дополнительное полоскание и быструю стирку с любимым кондиционером.

Как отбелить кухонные полотенца - проверенные лайфхаки

Среди наиболее популярных методов - замачивание со стиральным порошком и 100 гр. соды. В этой смеси полотенца стоит подержать не менее 3 часов.

На помощь также могут прийти горчичный порошок и горячая вода (сделайте густую кашицу). Нанестие смесь на полотенце и дайте "поработать" несколько часов. После стирки рекомендуем также воспользоваться дополнительным полосканием.

Кроме того, многие хозяйки используют в этом случае подсолнечное масло. Рассказываем, как отбелить кухонные полотенца в домашних условиях с растительным маслом. Возьмите полстакана стирального порошка, растительное масло (2 ст.л.) и порошковый отбеливатель (2 ст.л.). Всыпьте все ингредиенты в 5 литров кипящей воды и залейте полученной смесью грязные полотенечки. Когда вода остынет, отправьте полотенца в стирку. Вы удивитесь, как хорошо работает этот лайфхак.

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