По словам кулинара, правильно приготовить яйца-пашот легче, чем вы думаете.

Знаменитый шеф-повар Джейми Оливер поделился своим простым методом, как легко сделать яйцо-пашот, чтобы оно всегда получалось "идеальным", пишет express.co.uk.

Когда дело доходит до приготовления яиц-пашот, метод кажется действительно простым, но результат не всегда подтверждает это. Отмечается, что с этим рецептом от Джейми Оливера в следующий раз у вас обязательно все получится.

В рецепте Джейми указывается, что "идеальные яйца-пашот - это настоящая радость, и их легче, чем вы думаете, приготовить правильно".

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Как легко сделать яйцо-пашот - метод Джейми Оливера

Вот что советует шеф-повар:

Заполните кастрюлю водой наполовину, посолите и доведите ее до легкого кипения на среднем огне.

Разбейте одно из яиц в чашку и аккуратно вылейте его в воду одним плавным движением.

Повторите этот шаг с остальными яйцами, и вы увидите, что они начнут готовиться сразу же.

Сколько минут нужно варить яйцо-пашот

По словам Оливера, время приготовления яиц-пашот зависит от используемой кастрюли, однако "действительно мягкое" яйцо-пашот должно вариться около двух минут, а мягкое или твердое - четыре минуты.

Размер используемых вами яиц, а также то, были ли они прямо из холодильника или нет, также влияют на время приготовления.

Чтобы узнать, готовы ли ваши яйца, шеф-повар посоветовал "осторожно" вынуть одно из них из кастрюли шумовкой и слегка подтолкнуть его чайной ложкой. Если яйцо кажется слишком мягким, верните его в воду и дайте ему еще одну-две минуты, чтобы затвердеть.

Когда яйца будут готовы, выньте их на кухонную бумагу, высушите и подавайте с тостом, маслом, а также посыпанным морской солью и черным перцем.

Напомним, ранее УНИАН писал, сколько времени варить яйца, чтобы они были "идеальными".

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