Знаменитый шеф-повар Джейми Оливер поделился своим простым методом, как легко сделать яйцо-пашот, чтобы оно всегда получалось "идеальным", пишет express.co.uk.
Когда дело доходит до приготовления яиц-пашот, метод кажется действительно простым, но результат не всегда подтверждает это. Отмечается, что с этим рецептом от Джейми Оливера в следующий раз у вас обязательно все получится.
В рецепте Джейми указывается, что "идеальные яйца-пашот - это настоящая радость, и их легче, чем вы думаете, приготовить правильно".
Как легко сделать яйцо-пашот - метод Джейми Оливера
Вот что советует шеф-повар:
- Заполните кастрюлю водой наполовину, посолите и доведите ее до легкого кипения на среднем огне.
- Разбейте одно из яиц в чашку и аккуратно вылейте его в воду одним плавным движением.
Повторите этот шаг с остальными яйцами, и вы увидите, что они начнут готовиться сразу же.
Сколько минут нужно варить яйцо-пашот
По словам Оливера, время приготовления яиц-пашот зависит от используемой кастрюли, однако "действительно мягкое" яйцо-пашот должно вариться около двух минут, а мягкое или твердое - четыре минуты.
Размер используемых вами яиц, а также то, были ли они прямо из холодильника или нет, также влияют на время приготовления.
Чтобы узнать, готовы ли ваши яйца, шеф-повар посоветовал "осторожно" вынуть одно из них из кастрюли шумовкой и слегка подтолкнуть его чайной ложкой. Если яйцо кажется слишком мягким, верните его в воду и дайте ему еще одну-две минуты, чтобы затвердеть.
Когда яйца будут готовы, выньте их на кухонную бумагу, высушите и подавайте с тостом, маслом, а также посыпанным морской солью и черным перцем.
Напомним, ранее УНИАН писал, сколько времени варить яйца, чтобы они были "идеальными".