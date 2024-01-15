Рассказываем, как долго варить яйца и что добавить в воду, кроме соли, чтобы легко их почистить.

Даже если вы помоете яйца перед тем как класть в кастрюлю, зальете холодной водой, отварите по таймеру, потом снова зальете холодной водой, все равно скорлупа может плохо отделяться от белка. УНИАН выяснил, как легко почистить яйца при любых условиях.

Почему плохо чистятся яйца - небанальные причины

Заметить, что яйца плохо чистятся, если забыть их залить после варки холодной водой, может любая хозяйка. Но оказалось, что факторов гораздо больше, чем один лишь температурный режим:

Слишком свежий продукт - у каждого яйца под скорлупой есть воздушная камера, которая расширяется у яиц, пролежавших 1-2 недели при подсыхании белка. У более свежих продуктов такого не происходит, из-за чего скорлупа отделяется тяжелее.

- у каждого яйца под скорлупой есть воздушная камера, которая расширяется у яиц, пролежавших 1-2 недели при подсыхании белка. У более свежих продуктов такого не происходит, из-за чего скорлупа отделяется тяжелее. Неправильная температура воды - если опустить яйца в холодную воду, то белок сворачивается и прилипает к скорлупе, которая выполняет защитную функцию. Именно поэтому перед варкой нужно и яйца, и воду нагреть до комнатной температуры.

- если опустить яйца в холодную воду, то белок сворачивается и прилипает к скорлупе, которая выполняет защитную функцию. Именно поэтому перед варкой нужно и яйца, и воду нагреть до комнатной температуры. Высокая температура яиц - обязательно перед чисткой яйцо должно остыть, иначе скорлупа, прилипшая к белку, начнет "отваливаться" частями, а то и вовсе закрепится "намертво".

- обязательно перед чисткой яйцо должно остыть, иначе скорлупа, прилипшая к белку, начнет "отваливаться" частями, а то и вовсе закрепится "намертво". Хранение яиц в холоде - если яйца у вас лежат на нижней полке холодильника или в морозилке, то экстремально низкая температура способствует промерзанию и денатурации белка. Тогда продукт будет плохо чиститься вне зависимости от того, как вы его варили.

Полезный лайфхак - для того чтобы понять, как быстро почистить яйца вареные, попробуйте начинать этот процесс с тупого конца продукта. Там находится воздушная камера - чистка будет проходить легче, чем если делать это с острого (в таком случае снимите скорлупу вместе с белком).

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Как варить яйца, чтобы легко почистить - лайфхак

Опытные хозяйки рассказали, как правильно варить яйца и что добавлять в воду, чтобы скорлупа "отлетела" сама. Оказалось, что соль в этом помогает далеко не всегда - лучше использовать соду:

заранее достаньте яйца из холодильника;

нагрейте их и воду до комнатной температуры;

всыпьте 0.5 ч.л соды;

слегка встряхните яйца, погрузите в воду, варите.

Проследите, чтобы вода покрывала яйца на два пальца, а также не была слишком горячей - в противном случае продукт треснет из-за высокой температуры или нехватки жидкости.

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