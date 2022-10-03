Можно ли есть хлеб при похудении и сколько буханок можно съедать за день - читайте на УНИАН.

Люди, которые следят за своей фигурой, часто считают хлеб своим врагом и исключают его из рациона. Но хлебобулочным изделиям можно найти место в низкокалорийном рационе. Нужно лишь вчитываться в этикетку при покупке и запомнить, какой хлеб безопасен для фигуры.

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Вреден ли хлеб при похудении

Сам по себе хлеб не очень калорийный - он содержит в среднем 250 ккал на 100 грамм, что даже меньше, чем у многих круп. Вредным для фигуры этот продукт делает плохой состав или неправильное употребление. В некоторых случаях употребление хлеба может привести к набору веса:

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если вы привыкли заедать любую еду хлебом, что сильно увеличивает общую калорийность еды;

если вы делаете из хлеба бутерброды с маслом, колбасой и другими калорийными продуктами;

если вы едите хлеб с различными добавками, такими как семечки или орехи.

В перечисленных случаях хлеб действительно сильно повышает калорийность рациона, и тогда его лучше исключить.

Какой хлеб самый полезный

Для здорового питания важна не только калорийность хлеба, но и его состав. Большая часть хлеба и белого батона производятся из муки высшего сорта, в которой отсеивается грубая оболочка зерен. Хлеб из такой муки очень пышный и нежный, а также долго хранится. Но такой хлеб состоит из простых углеводов, которые не насыщают организм и не имеют никакой пищевой ценности.

Приверженцам диетического питания рекомендуется оставлять хлеб из муки высшего сорта на полке. Вместо него покупайте цельнозерновой или ржаной хлеб из грубой муки. В нем гораздо больше клетчатки и растительных волокон, а утоляет голод такая выпечка гораздо лучше. Также гликемический индекс хлеба из цельного зерна ниже, что важно для диабетиков.

Сколько хлеба можно съесть за день, чтобы не поправиться

Сколько хлеба можно есть в день - зависит от вашей суточной нормы калорий, а также от того, как много углеводов вы едите. Если вы заедете кашу хлебом, то диетологи рекомендуют избавляться от этой привычки.

При здоровом питании хлеб может занимать не более 1/3 всех съеденных за день углеводов. Мужчинам в среднем рекомендуется есть не больше 130 г хлеба в день, а женщинам - не более 90 г за день.

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