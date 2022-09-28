Будет ли гастрит, если не есть суп - рассказывает УНИАН.

С детства нас приучают к тому, что суп полезен для желудка, а его употребление обезопасит нас от гастрита. Так, ранее УНИАН рассказал, как приготовить вкусный суп из цветной капусты, а сейчас вы узнаете, действительно ли первое блюдо обязательно должно быть в вашем рационе.

Нужно ли есть суп?

По мнению доктора Комаровского, первое блюдо стало такими популярным из-за того, что оно выгодно в экономическом плане. Приготовить суп намного дешевле и быстрее, чем мясо и гарнир. Но, на самом деле, употребление супа - это дело привычки и вкусовых предпочтений. Кому-то он очень нравится, а кто-то и вовсе не любит есть жидкое, заменяя его бутербродами, овощами, мясом или рыбой с гарниром.

Для чего надо есть суп?

Многие специалисты утверждают, что супы положительно влияют на пищеварительную систему. К тому же врачи часто пугают, что может появиться гастрит, если не есть суп. При этом тот же доктор Комаровский, мнению которого доверяют миллионы украинок, говорит, что на самом деле медицина не доказывает то, что первое настолько полезно для желудка.

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В чем польза и вред супов?

В целом суп никак не повлияет на ваш организм, если он будет легким и в то же время сытным. Например, куриный бульон даст вам заряд бодрости на целый день и разнообразит ваш рацион питания.

Но стоит учитывать и то, что другое "жидкое", как борщ, солянка, супы быстрого приготовления, крем-супы, подходят не всем. Во-первых, они очень наваристые и могут спровоцировать у вас диарею. Во-вторых, в таких супах содержится много калорий, что приводит к прибавлению в весе. А в супах быстрого приготовления и вовсе много химии, которая только вредит вашему желудку.

Что будет с организмом, если не есть суп?

В целом с вашим организмом ничего не случится, если вы откажитесь от супов. В организме и так содержится большое количество жидкости, которое позволяет ему нормально функционировать. При этом не стоит забывать о том, что ежедневно нужно выпивать хотя бы по полтора литра чистой воды.

Напомним, ранее стало известно, что полезнее вино или пиво.

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