Если на кухне закончился разрыхлитель - есть несколько вариантов его замены в тесте.

Разрыхлитель - очень важный компонент в выпечке, который делает тесто пористым и нежным. Если его не добавлять, то изделие станет "резиновым" и твердым. Однако бывают случаи, когда этот полезный порошок заканчивается в самый нужный момент. Узнайте, чем можно заменить разрыхлитель без разницы для вкуса выпечки.

Можно ли заменить разрыхлитель содой

Сода входит в состав магазинного разрыхлителя, поэтому ею можно полностью заменить порошок. Для её активации нужна кислота. Поэтому соду желательно добавлять в те изделия, где есть кислые продукты - сметана, кефир, ягоды, лимонный сок, варенье из кислых фруктов.

Если же тесто некислое, то в тесто одновременно добавляют соду и лимонную кислоту. Но не нужно гасить соду уксусом - это кулинарный миф. 1 чайная ложка разрыхлителя заменяется 1/3 ложки соды и 2/3 ложки кислоты. Ранее мы подробно рассказывали, чем отличаются сода и разрыхлитель в тесте и как их применять.

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Помните, что соду кладут в тесто сразу перед выпеканием. Нельзя добавлять этот ингредиент без кислой добавки, иначе в тесте появится неприятный "содовый" привкус.

Есть виды выпечки, где вообще не применятся разрыхлитель. Это кондитерские изделия, в которые добавляют взбитые яйца, сливки и масло. При взбивании такие продукты наполняются пузырьками воздуха и тесто становится воздушным. Также разрыхлитель не добавляют в бисквиты.

Что можно использовать вместо разрыхлителя теста - другие варианты

Есть несколько вариантов, чем заменить разрыхлитель кроме соды.

Газированная вода . Она обогащает тесто воздушными пузырьками. Если готовите выпечку на жидкой основе, например, оладьи на воде, то замените обычную минералку газированной.

. Она обогащает тесто воздушными пузырьками. Если готовите выпечку на жидкой основе, например, оладьи на воде, то замените обычную минералку газированной. Алкоголь . Это также отличный вариант, чем заменить разрыхлитель. На 1 кг теста вливайте 1 столовую ложку спиртного. Оно разрыхлит муку и придаст приятный аромат десерту. Очень вкусным получается кекс "Столичный" с коньяком.

. Это также отличный вариант, чем заменить разрыхлитель. На 1 кг теста вливайте 1 столовую ложку спиртного. Оно разрыхлит муку и придаст приятный аромат десерту. Очень вкусным получается кекс "Столичный" с коньяком. Самоподнимающаяся мука . В некоторых магазинах продается мука, заранее "приправленная" разрыхлителем. Замените ею всю обычную муку. В такую выпечку не нужно добавлять ничего для разрыхления.

. В некоторых магазинах продается мука, заранее "приправленная" разрыхлителем. Замените ею всю обычную муку. В такую выпечку не нужно добавлять ничего для разрыхления. Из соды можно приготовить домашний разрыхлитель - рецепт совсем несложный. Смешайте 5 столовых ложек соды, 12 столовых ложек муки и 3 столовые ложки лимонной кислоты. Храните смесь в сухой емкости с крышкой. Такой порошок полностью заменяет магазинный.

Также обойтись без порошка можно в изделиях, где применяется биологический способ разрыхления (то есть с помощью живых организмов). Это выпечка на дрожжах и кефире.

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