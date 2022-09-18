Сода или разрыхлитель - что лучше для теста? УНИАН поможет разобраться в основах пекарского искусства.

Сода и разрыхлитель для теста служат одной цели - делают тесто воздушным, поднимают его при запекании и делают структуру более легкой. Но не всегда эти ингредиенты являются взаимозаменяемыми.

Любителям выпечки будет полезно знать, в каких случаях в тесто добавляют разрыхлитель, а когда - соду. Тогда неприятные сюрпризы в готовке и проблемы с тестом вам не грозят.

В какое тесто добавляют соду

Действие соды в выпечке основано на простой химической реакции. Щелочь в составе соды вступает в реакцию с кислыми компонентами и выделяет пузырьки воздуха. Тесто становится воздушным и быстро поднимается при готовке.

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Поэтому чтобы сода правильно подействовала, в тесте должны быть кислые ингредиенты: лимонный сок, кефир, скисшее молоко, ягодный сок, сметана и т.п. Очень воздушными и легкими с содой получаются блины на кислом молоке или оладьи. А вот в постных варениках сода совершенно ни к чему.

Нужно ли гасить соду уксусом

Многие хозяйки от своих мам и бабушек знают, что соду для химической реакции нужно гасить уксусом. Но так делать не нужно. Если погасить соду ещё в ложке, то пузырьки воздуха выделятся не в тесто, а просто лопнут в ложке. Вместо гашения соды просто смешайте соду в тесте с кислыми ингредиентами.

Когда нужно добавлять разрыхлитель в тесто

В состав разрыхлителя входит мука, сода и кислый компонент, с которой сода реагирует. Разрыхлитель мы добавляем в тесто в том случае, если кислые компоненты не используются. С ним получаются хорошие бисквиты и печенье. Он может не сработать в том случае, если долго хранился открытым и в него попала влага. Поэтому ингредиент лучше покупать в маленьких пакетиках.

Разрыхлитель вступает в реакцию сразу после добавления жидких ингредиентов. Поэтому изделия с разрыхлителем рекомендуется сразу отправлять в духовку, пока реакция не закончилась.

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