Почему на огурцах на листьях появляются желтые пятна и что делать в такой ситуации - узнайте в материале УНИАН.

Многие огородники жалуются, что на их драгоценных огурцах появляются нелицеприятные пятна. Они могут быть коричневого, желтого или белого цвета. Далеко не всегда это причина мысленно похоронить урожай - иногда достаточно лишь скорректировать уход за ним. Однако, бывают ситуации, когда пятна на листьях огурцов предупреждают об опасных заболеваниях овоща.

Ранее мы говорили о том, чем удобрить огурцы, и когда и как собирать огурцы, а сегодня расскажем, как спасти огурцы от пожелтения листьев.

Обнаружили на листьях огурцов желтые пятна и дырки - узнаем причину

Как говорят опытные огородники, причин такому явлению может быть несколько. В зависимости от степени сложности проблемы, отличаются и методы борьбы с ней.

Нехватка питательных элементов

Если огурцам недостаточно витаминов и макроэлементов, то вы увидите, что листья на растении начинают желтеть и отсыхать. Как правило, первыми страдают нижние листья. Иногда можно заметить такую же ситуацию и с прожилками.

Как бороться: используйте комплексные минеральные удобрения, восполняя дефицит необходимого элемента.

Солнечный ожог

Растения, как и люди, страдают от агрессивных солнечных лучей и, если урожай подвергается атаке палящего солнца, а влаги недостаточно, то на листе вы увидите желтое усыхающее пятно.

Как бороться: чаще всего такой проблеме подвержены тепличные растения, поэтому если заметили ожог - подвяжите огурцы так, чтобы листья не соприкасались со стеклами теплицы.

Мозаика

При пониженной температуре плоды на больных плетях приобретают крапчатую расцветку, сморщиваются, искривляются. Первые симптомы - наличие желто-зеленых пятен, а позже - появление мозаики. Потом листья начинают сморщиваться и скручиваться.

Как бороться: при первых же признаках заражения вам нужно выкопать и сжечь поврежденные растения, а если мозаика появилась в теплице, то перекопать там грунт. Для того, чтобы ситуация не повторилась, регулярно вносите удобрения, обрабатывайте огород от вредителей и обеззараживайте посевной материал.

Черная ножка и мучнистая роса

Черная ножка - грибковое заболевание, которое поражает огурцы и может привести к гибели урожая. Сначала чернеет стебель, а потом появляются желтые пятна на листьях.

Как бороться: первое, что нужно сделать - это уменьшить полив, прорыхлить почву под растениями и посыпать ее древесной золой. Не лишней будет и обработка грунта слабым раствором марганцовки.

Мучнистая роса также считается опасным заболеванием, к сожалению, весьма распространенным среди множества растений. Характеризуется белыми или рыжими мутными пятнами на листьях и стеблях, из-за чего огурцы начинают вянуть.

Как бороться: поврежденные листья срезать и сжечь, остальные растения обработать противогрибковым препаратом. В качестве профилактики проводить подкормки настоем коровяка, фосфорными и калийными удобрениями.

Антракноз

Грибковое заболевание, первые симптомы которого можно увидеть сразу - это коричневые или рыжие круглые пятна до 5 см в диаметре. Обычно, они как будто вдавлены в лист, а по мере развития заболевания внутри пятна образуется отверстие.

Как бороться: посадки необходимо обработать 1%-ным раствором бордоской жидкости или 0,4%-ным раствором хлорокиси меди. Через две недели повторить опрыскивание и так делать периодически в целях профилактики.

Ложная мучнистая роса

Если вы заметили такую болезнь у растений на первоначальных этапах, то первое, что вы увидите - светло-зеленые пятна с прожилками. Со временем эти пятна начинают темнеть и приобретать коричневый оттенок, а на обратной стороне листа появляются серые споры грибов.

Как бороться: 10 капель 5 % йода, растворенного в 1 л молока и смешанного с 9 л воды соединить и опрыскивать раствором огурцы до тех пор, пока инфекция не исчезнет полностью.

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