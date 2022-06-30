Как правильно собирать огурцы, чтобы плоды дольше радовали своей свежестью - читайте на УНИАН.

В середине лета на огородах дозревают огурцы, радуя дачников молодыми плодами с грядки. Сбор огурцов нужно проводить регулярно, чтобы овощи не перезревали. Очень важно также правильно срывать и хранить плоды, чтобы увеличить их срок хранения.

Ранее мы рассказывали, чем удобрить огурцы для хорошего урожая.

Когда собирают урожай огурцов

Огурцы появляются на кустах примерно с середины лета, а продолжается плодоношение до начала осени. Однако всё зависит от сорта растения и погодных условий. В среднем первые плоды появляются через 30-40 после появления всходов огурцов.

Как часто собирать огурцы

Плоды с кустов нужно собирать регулярно, чтобы они не перезрели. У переспевших огурцов сильно твердеет кожура и они быстро портятся. Регулярно срывать огурцы важно ещё и для того, чтобы растение не тратило силы на дозревание старых огурцов и активнее формировало новые плоды.

Оптимальная частота сбора урожая - 1 раз в 2-3 дня. Также важно срывать поврежденные и деформированные плоды, чтобы растение не тратило на них энергию. Самые первые плоды рекомендуется срывать совсем маленькими, чтобы стимулировать плодоношение.

Как правильно срывать огурцы, чтобы не навредить им

Сбор огурцов проводите утром или вечером, либо в пасмурный день. Такие плоды самые сочные.

Во время дождя отложите сбор урожая. Дайте плодам высохнуть. Собранные в дождь огурцы содержат слишком много калия и мало хранятся.

Не стоит тянуть овощи, чтобы не повредить плоды и плети куста. Лучше перерезайте плодоножку садовыми ножницами.

В теплице огурцы собирают чаще. Если тепличные огурцы выдохлись и не дают плодов, то их стоит проветривать по ночам.

Сразу после сбора огурцов положите их в холодильник. Тогда они будут храниться намного дольше, чем при комнатной температуре. Также собранные огурцы не следует заранее мыть.

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