Когда собирать огурцы / фото ua.depositphotos.com

В середине лета на огородах дозревают огурцы, радуя дачников молодыми плодами с грядки. Сбор огурцов нужно проводить регулярно, чтобы овощи не перезревали. Очень важно также правильно срывать и хранить плоды, чтобы увеличить их срок хранения.

Ранее мы рассказывали, чем удобрить огурцы для хорошего урожая.

Когда собирают урожай огурцов

Огурцы появляются на кустах примерно с середины лета, а продолжается плодоношение до начала осени. Однако всё зависит от сорта растения и погодных условий. В среднем первые плоды появляются через 30-40 после появления всходов огурцов.

Как часто собирать огурцы

Плоды с кустов нужно собирать регулярно, чтобы они не перезрели. У переспевших огурцов сильно твердеет кожура и они быстро портятся. Регулярно срывать огурцы важно ещё и для того, чтобы растение не тратило силы на дозревание старых огурцов и активнее формировало новые плоды.

Оптимальная частота сбора урожая - 1 раз в 2-3 дня. Также важно срывать поврежденные и деформированные плоды, чтобы растение не тратило на них энергию. Самые первые плоды рекомендуется срывать совсем маленькими, чтобы стимулировать плодоношение.

Как правильно срывать огурцы, чтобы не навредить им

  • Сбор огурцов проводите утром или вечером, либо в пасмурный день. Такие плоды самые сочные.
  • Во время дождя отложите сбор урожая. Дайте плодам высохнуть. Собранные в дождь огурцы содержат слишком много калия и мало хранятся. 
  • Не стоит тянуть овощи, чтобы не повредить плоды и плети куста. Лучше перерезайте плодоножку садовыми ножницами.
  • В теплице огурцы собирают чаще. Если тепличные огурцы выдохлись и не дают плодов, то их стоит проветривать по ночам.
  • Сразу после сбора огурцов положите их в холодильник. Тогда они будут храниться намного дольше, чем при комнатной температуре. Также собранные огурцы не следует заранее мыть.

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