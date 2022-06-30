В середине лета на огородах дозревают огурцы, радуя дачников молодыми плодами с грядки. Сбор огурцов нужно проводить регулярно, чтобы овощи не перезревали. Очень важно также правильно срывать и хранить плоды, чтобы увеличить их срок хранения.
- Когда собирают урожай огурцов
- Как часто собирать огурцы
- Как правильно срывать огурцы, чтобы не навредить им
Ранее мы рассказывали, чем удобрить огурцы для хорошего урожая.
Когда собирают урожай огурцов
Огурцы появляются на кустах примерно с середины лета, а продолжается плодоношение до начала осени. Однако всё зависит от сорта растения и погодных условий. В среднем первые плоды появляются через 30-40 после появления всходов огурцов.
Как часто собирать огурцы
Плоды с кустов нужно собирать регулярно, чтобы они не перезрели. У переспевших огурцов сильно твердеет кожура и они быстро портятся. Регулярно срывать огурцы важно ещё и для того, чтобы растение не тратило силы на дозревание старых огурцов и активнее формировало новые плоды.
Оптимальная частота сбора урожая - 1 раз в 2-3 дня. Также важно срывать поврежденные и деформированные плоды, чтобы растение не тратило на них энергию. Самые первые плоды рекомендуется срывать совсем маленькими, чтобы стимулировать плодоношение.
Как правильно срывать огурцы, чтобы не навредить им
- Сбор огурцов проводите утром или вечером, либо в пасмурный день. Такие плоды самые сочные.
- Во время дождя отложите сбор урожая. Дайте плодам высохнуть. Собранные в дождь огурцы содержат слишком много калия и мало хранятся.
- Не стоит тянуть овощи, чтобы не повредить плоды и плети куста. Лучше перерезайте плодоножку садовыми ножницами.
- В теплице огурцы собирают чаще. Если тепличные огурцы выдохлись и не дают плодов, то их стоит проветривать по ночам.
- Сразу после сбора огурцов положите их в холодильник. Тогда они будут храниться намного дольше, чем при комнатной температуре. Также собранные огурцы не следует заранее мыть.