Чем подкормить огурцы для буйного роста и хорошего урожая - читайте на УНИАН.

Домашний огородный участок очень выручает во время войны, когда на счету каждая копейка. В таких условиях жизненно важно получить хороший урожай и сделать запасы на зиму. УНИАН расскажет, чем подкормить огурцы летом - химическими и натуральными удобрениями.

Когда подкармливают огурцы

Первые удобрения вносят когда на растении появились 2-3 листочка. В это время начинается самая бурная фаза роста и подкормки особенно полезны. Далее огурцы подкармливают раз в 10-15 дней и наблюдают за состоянием растения. Если у огурца пожелтели листья, то нужны дополнительные подкормки.

Очень важно не удобрять огурцы слишком часто и не превышать рекомендуемую дозу подкормки. Избыток удобрения так же вреден, как и его недостаток.

Минеральные подкормки

В агромагазинах можно купить готовые минеральные удобрения для огурцов. Производители указывают, как приготовить раствор, а также когда и в каком количестве опрыскивать растение для хорошего урожая. Для огурцов рекомендуется брать удобрения, в которых сочетаются сульфат калия, суперфосфат и мочевина. Это самые полезные для овоща вещества.

Подкормки азотом

Огурцы очень нуждаются в азоте, особенно в период до цветения. Именно из-за недостатка азота у растения желтеют листья. Готовые азотные удобрения можно купить в магазине или на рынке. Обратите внимание, что в составе удобрения не должно быть аммиачной селитры, иначе плоды будут токсичными.

Важно удобрить огурцы азотом ещё до цветения. Если этого не сделать, то на растении могут появиться мужские цветки, которые не дают плодов.

Подкормка огурцов золой

Зола очень полезна для роста огурцов. Она содержит практически все вещества, которые нужны растению. Подкормку проводят зольным раствором в соотношении 1 стакан золы на 1 л воды. Таким раствором немного поливают каждый куст у корней. Золой огурцы удобряют раз в неделю.

Подкормка дрожжами

Дрожжевое удобрение стимулирует рост плодов, но слишком часто вносить его нельзя. Достаточно удобрить огурцы дрожжами 3 раза за лето. Чтобы приготовить раствор, в трех литрах теплой воды нужно развести 150 г сахара и 500 грамм свежих дрожжей.

Как подкармливать огурцы медом

Некоторые дачники проводят медовую подкормку огурцов. Для этого 500 г меда растворяют в 2 литрах воды. Медовым раствором растение опрыскивают с утра дважды за лето.

Подкормка раствором йода

Йод омолаживает огурцы и делает их более устойчивыми к заболеваниям. 35 капель йода растворите в литре молока. Оставьте смесь на 6 часов. Таким раствором растения поливают у корней раз в 2 недели.

Настой луковой шелухи

Луковая шелуха питает растение, делает плоды крупными и сочными. Для приготовления настойки понадобятся 6 литров теплой воды и 25 грамм шелухи лука. Смешайте ингредиенты и оставьте в теплом месте на 5 дней. Затем процедите раствор. Луковым раствором поливают кусты огурцов у самых корней раз в 2 недели.

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