Журналисты пообщались с соседями семьи, которая держала во дворе пятерых бойцовских псов.

Стали известны подробности трагического инцидента в Харькове, где собаки насмерть загрызли 81-летнюю пенсионерку.

Об этом пишет местный сайт Newsroom. Журналисты пообщались с соседями погибшей, которые рассказали, что та вовсе не занималась собаками. Женщина, первая обнаружившая погибшую, говорит, что "зрелище" было не для слабонервных.

"Зрелище жуткое было... Просто полиция начала спрашивать, почему я не вызвала скорую помощь. А я когда увидела, то поняла, что ее уже некому вызывать... Они ее грызли. То, что я увидела, когда пришла на звук", - рассказала женщина.

Она добавляет, что сначала связалась с ветеринаром, лечившим этих собак. После она вызвала полицию. По словам женщины, бойцовских собак не дрессировали - это могло стать причиной трагедии. Непосредственной хозяйкой собак является дочь погибшей, которую соседка называет "неадекватной".

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"С бабушкой я здоровалась, она была спокойная. До этого я ее видела около 12 часов. Я убирала листья с ребенком и видела, как она выносит мусор. Женщина была здоровая, сама передвигалась", - рассказала харьковчанка.

По словам еще одной соседки, семья ни с кем не общалась. Дочь жертвы удалось найти лишь полиции - та на смерть матери отреагировала спокойно. Изначально предположила, что та могла упасть.

Соседка призналась, что собаки уже замучили окружающих людей. "Ну вы представляете, если их было семь штук. Двух, видно, продали, остались пять. Это такой вой, такая вонища. Что такое пять собак", - эмоционально говорит она.

Хозяйка собак в свою очередь обвинила журналистов в пиаре на трагедии и общаться отказалась.

"Это ваши лайки и вы приходите сюда за славой. Это очень подло", - заявила харьковчанка.

Что говорят в полиции

Правоохранители сообщили, что погибшая - гражданка Казахстана 1940 года рождения. У нее на теле, руках и голове нашли следы многочисленных укусов. Окончательную причину смерти пока не установили.

Дочь жертвы рассказала полиции, что просила мать не выходить во двор, где находились собаки породы "неаполитанский мастиф". Судьбу животных пока не решили.

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Автор: Юрий Годован