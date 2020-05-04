"Думали, будем сюсюкаться, как в 2015-м?": шеф-редактор Delo.ua заявил о нападении на него "копов" (фото)

Инцидент произошел во время того, как Денис в очередной раз по решению суда пытался добиться от своей бывшей супруги встречи со своей дочерью.

В субботу, 2 мая, около 10 часов утра в Деснянском районе Киева двое сотрудников Управления патрульной полиции Киева Александр Рудый и Максим Небелюк избили шеф-редактора новостей издания Delo.ua Дениса Ялухина, причинив ему сотрясение мозга.

Как сообщает Delo.ua, инцидент произошел во время того, как Денис в очередной раз по решению суда пытался добиться от своей бывшей супруги встречи со своей дочерью.

Читайте такжеВ ОБСЕ призвали расследовать нападение на журналиста Кутепова

"Я разведен уже давно. У меня есть дочь. Моя бывшая жена не дает мне видеться с ребенком. За годы я уже миллион раз предлагал прийти к соглашению, но без толку.

Я выиграл все суды. Против бывшей жены возбуждено несколько исполнительных производств, уголовное производство за неисполнение решения суда. В субботу, 2 мая, я в очередной раз приехал к 10 утра, чтобы попытаться увидеть дочь, но бывшая жена под запись отказалась снова отпустить ребенка. Я вызвал полицию, поскольку это уголовное преступление (статья 382 УК)", — рассказал Ялухин.

По его словам, разговор с приехавшими полицейскими не заладился сразу: сначала они не хотели представляться, затем заявили, чтобы Денис их встречал.

"Позвонив в неработающий звонок и не получив ответа, они уже хотели вообще уйти. Мне пришлось самому стучать в дверь, чтобы вызвать бывшую жену. Когда открылась дверь, один из полицейских вошел внутрь. Я стоял за порогом и стал звать дочь. Второй полицейский требовал от меня прекратить и отойти. Я возразил ему, что я не в квартире, а на лестничной клетке, что я не нарушаю, и снова позвал дочь. Объяснить, что я имею право звать свою дочь и увидеть ее, я не успел — на меня набросились, повалили на пол и начали избивать и материть. Били кулаками и ногами по голове, по корпусу, под дых. И надели наручники. Я не сопротивлялся. Если бы сопротивлялся — уже сидел бы в клетке. Меня обвинили в неповиновении. Я же уверен, что я ничего не нарушил", — рассказал Денис.

Он предполагает, что такое могло произойти из-за того, что полицейские изначально имели в отношении его предубеждение.

"Во-первых, за несколько лет я подал уже десятки заявлений в полицию: сначала на неисполнение решения органов опеки, а потом — на неисполнение решения суда. В четверг на прошлой неделе я подал жалобу на полицейских за то, что они "мариновали" меня без малого два часа и не реагировали на мои звонки. Я определенно мешаю им спокойно жить. Они часто называют неисполнение решения суда "гражданско-правовыми отношениями" и все время пытаются отмахнуться от меня, как от назойливой мухи. Допускаю, что меня решили просто "проучить", — отметил Денис Ялухин.

По его словам, после избиения сотрудники полиции Рудый и Небелюк отвезли его в отделение №2 Деснянского управления полиции на улице Милославской, 23-Д, где в общей сложности продержали 3 часа. При этом, как рассказывает Денис, полицейские угрожали продержать его еще дольше, аргументируя это тем, что держать в наручниках человека можно 2 часа, но ведь можно "снять и снова надеть". Все это время диалог с ними Денис записывал на диктофон. Ниже — несколько цитат из их общения с задержанным Ялухиным.

Максим Небелюк: "А вы думали, что они (о полиции в третьем лице, — Delo.ua) всегда, как в 2015 году, сюсюкаться будут? Прошло то время!"

Александр Рудый (в автомобиле): "Друзей твоих репортеров вызывать с других каналов? Делать репортаж?"

Александр Рудый (на просьбу показать удостоверение через 40 минут после того, как надели наручники): "Ты, б***ь, что думаешь, мне впадло тебе что-то показать или шо? На, читай, чудище!"

Максим Небелюк: "Попривыкали, что в 2015 году было, когда лояльно до этого всего относились".

Александр Рудый (на просьбу дать ручку подписать протокол): "Вот как так? Вроде вы и нарушитель. А вам ручку — дай, листочек — дай. Бутерброд может с маслом дать?"

Денис Ялухин: "Мне не ручка нужна, чтобы подписать протокол".

Александр Рудый: "А мне зарплата нужна больше".

После случившегося и после того, как сотрудники полиции отпустили Дениса, он обратился в частную клинику, где после обследования врачи сделали заключение, что у Дениса сотрясение головного мозга 1-2 степени, а также гипертонический криз.

"Два дня пролежал с чумной головой. Глаза смотрели в разные стороны. Ведь меня били, в том числе, и по голове. Врач установил не слабое сотрясение и посоветовал не читать несколько дней", — отметил он.

На данный момент журналист вместе с редакцией и юристом готовят заявление о совершенном правонарушении указанными сотрудниками патрульной полиции.

Как сообщал УНИАН, 29 апреля возле Кабмина, во время выполнения служебных обязанностей, на журналиста Богдана Кутепова напали полицейские, сломав его технику.