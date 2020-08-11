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В Запорожской области устроили самосуд над группой живодеров (видео)

09:24, 11 августа 2020
Происшествия
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В Запорожской области устроили самосуд над живодерами / фото instagram.com/its_zp

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Соответствующее видео опубликовали на странице "Это Запорожье" в Instagram.

Официальной информации о происшествии от правоохранителей не поступало.

Авторы публикации в сети призвали людей воздержаться от самосуда и других незаконных методов влияния.

Как сообщает Обозреватель, ранее в одном из сел Вольнянского района Запорожской области полиция задержала группу людей, которые убивали и пытали животных, а также снимали порноролики с их участием и публиковали в соцсети.

Живодеры в Украине

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