В Запорожской области устроили самосуд над группой живодеров (видео)

Официальной информации о происшествии от правоохранителей не поступало.

В Вольнянском районе Запорожской области неизвестные совершили самосуд над подозреваемыми в издевательствах над животными.

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Соответствующее видео опубликовали на странице "Это Запорожье" в Instagram.

Официальной информации о происшествии от правоохранителей не поступало.

Авторы публикации в сети призвали людей воздержаться от самосуда и других незаконных методов влияния.

Как сообщает Обозреватель, ранее в одном из сел Вольнянского района Запорожской области полиция задержала группу людей, которые убивали и пытали животных, а также снимали порноролики с их участием и публиковали в соцсети.

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