В Запорожской области устроили самосуд над группой живодеров (видео)
09:24, 11 августа 2020Происшествия
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Официальной информации о происшествии от правоохранителей не поступало.
В Запорожской области устроили самосуд над живодерами / фото instagram.com/its_zp
В Вольнянском районе Запорожской области неизвестные совершили самосуд над подозреваемыми в издевательствах над животными.
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Соответствующее видео опубликовали на странице "Это Запорожье" в Instagram.
Официальной информации о происшествии от правоохранителей не поступало.
Авторы публикации в сети призвали людей воздержаться от самосуда и других незаконных методов влияния.
Как сообщает Обозреватель, ранее в одном из сел Вольнянского района Запорожской области полиция задержала группу людей, которые убивали и пытали животных, а также снимали порноролики с их участием и публиковали в соцсети.
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