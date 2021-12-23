Обвинительный акт в отношении мужчины и его сообщницы направили в суд.

На Ривненщине будут судить жителя Житомира, который вербовал женщин для сексуальной эксплуатации в Дании.

Как сообщает пресс-служба Ривненской областной прокуратуры, в суд направлен обвинительный акт в отношении 31-летнего жителя Житомира, которому инкриминируют вербовку, совершенную с целью эксплуатации, с использованием уязвимого состояния лиц, повторно, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 149 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что мужчина в сговоре с сообщницей летом 2019 года завербовали двух ривнянок для выезда в Данию и занятия там проституцией.

Отмечается, что организаторы схемы воспользовались затруднительным материальным положением женщин, обещали им оплату проезда и проживания в гостинице, поиск клиентов и гарантировали личную безопасность. За предоставление сексуальных услуг потерпевшие должны были получать от 1 до 2 тысяч евро в месяц, не учитывая 50% заработка организаторов.

"В конце концов, одна из женщин доехала до Дании, где "проработала" несколько недель, а заработанные средства отдавала своим вербовщикам. Во время перевозки другой потерпевшей на пункте пропуска "Рава - Русская" Жовковского района Львовской области их остановили сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

Обвинительный акт в отношении сообщницы мужчины тоже уже направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее УНИАН сообщал, что на Ривненщине будут судить 40-летнего жителя Волынской области, который вербовал ривнянок для сексуальной эксплуатации в Польше и хранил детскую порнографию.

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