При этом он сообщил, что находится на острове Змеином в Киеве.

Полиция задержала мужчину, грозившегося взорвать Верховную Раду.

Как пишет "Информатор", ссылаясь на собственные источники, 23 августа мужчина позвонил в полицию и сказал, что собирается несколько раз выстрелить в здание парламента Украины из миномета. При этом он сообщил, что находится на острове Змеином в Киеве.

Полицейские выяснили, что звонивший - безработный житель Днепра. Его отыскали и отвезти в отделение полиции. Как оказалось, о своем намерении мужчина известил правоохранителей, когда был пьян.

Полицейские составили на "стрелка" административный протокол по 183 статье КУоАП.

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Автор: Катерина Комолова