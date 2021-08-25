Полицейские составили на "стрелка" административный протокол / фото ua.depositphotos.com
Полиция задержала мужчину, грозившегося взорвать Верховную Раду.
Как пишет "Информатор", ссылаясь на собственные источники, 23 августа мужчина позвонил в полицию и сказал, что собирается несколько раз выстрелить в здание парламента Украины из миномета. При этом он сообщил, что находится на острове Змеином в Киеве.
Полицейские выяснили, что звонивший - безработный житель Днепра. Его отыскали и отвезти в отделение полиции. Как оказалось, о своем намерении мужчина известил правоохранителей, когда был пьян.
Полицейские составили на "стрелка" административный протокол по 183 статье КУоАП.
Вас также могут заинтересовать новости: