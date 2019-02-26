Да, я хотела взорвать Раду, но не пол-Киева - Савченко (видео)

По мнению Савченко, о желании взорвать Верховную Раду в Украине "говорят все люди на кухне".

Лишенная неприкосновенности народный депутат Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке государственного переворота, признала, что хотела совершить теракт в Верховной Раде.

Об этом она сказала, отвечая на вопрос журналиста Дмитрия Гордона.

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«Хотела ли я? Как у каждого здравомыслящего, нормального человека, у меня появляются обыкновенные шуточные желания. Острые, саркастические. И да, я хотела, но хотеть и сделать – это не одно и то же. Но не пол-Киева… Мы говорим только о Верховной Раде. И у нас об этом говорят все люди на кухне. Все об этом говорят, юморят и улыбаются. И это нормально. За слова и за мысли не сажают. Но не пол-Киева, а Верховную Раду», - сказала она.

Также Савченко заверила, что никогда не была агентом ФСБ

«Никогда не была и никогда не буду. Хотя бы по той причине, что вербовке не поддаюсь. И агентом СБУ тоже не буду», - заверила она.

Как сообщал УНИАН, Савченко и Рубана, которого 8 марта 2018 года задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота.

По данным следствия, они планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева и убить руководство государства, а также захватить здание Верховной Рады.

Савченко инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных семью статьями Уголовного кодекса, Рубану - тремя.

Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия из оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

22 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. Савченко и Рубана содержат под арестом.

2 августа генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что досудебное расследование в уголовном производстве против Рубана и Савченко завершено.

11 февраля 2019 года коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Украины постановила, что дело Савченко-Рубана будет рассматривать Черниговский районный суд.