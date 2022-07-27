Подозреваемый пообещал женщине за 10 тысяч гривень вызволить его.

Узник одесской колонии выманил деньги у жены пропавшего на фронте бойца.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, в июле злоумышленник, отбывая наказание в Одесской исправительной колонии, увидел в социальной сети объявление о розыске военнослужащего Вооруженных сил Украины. За информацию о местонахождении пропавшего бойца предлагалось вознаграждение.

"Позвонив по номеру, указанному в объявлении, подозреваемый сообщил жене пропавшего военнослужащего, что ее муж якобы находящегося в плену", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник пообещал женщине за 10 тыс. грн вызволить бойца из плена и вывезти его на подконтрольную Украине территорию.

Доверившись, женщина перечислила на его банковскую карту аванс. Получив предоплату, злоумышленник прекратил выходить на связь.

Правоохранители установили личность подозреваемого 37-летнего уроженца Донецкой области, отбывающего наказание за совершенное ранее преступление в Одессе. В ходе обыска в камере, в которой он содержится, изъяли мобильный телефон и сим-карту с номером телефона, с которого был совершен звонок потерпевшей.

Осужденному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастными к совершению преступления.

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