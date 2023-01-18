Он напомнил, что временное руководство МВД будет осуществлять глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Как только будут установлены четкие факты относительно того, что именно привело к падению вертолета сегодня утром в Броварах Киевской области, информация будет предоставлена.

"СБУ начато уголовное производство по факту этого страшного происшествия. Я поручил руководителю Службы безопасности Украины во взаимодействии со всеми другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства катастрофы. Сегодня же были приняты все необходимые решения по руководству системой МВД. Мы потеряли людей, которые были профессионалами, патриотами, надежными руководителями. Министр Денис Монастырский, Евгений Енин, их коллеги, погибшие в катастрофе, – это не те люди, которых можно легко заменить. Действительно большая потеря для государства. Мои соболезнования родным", - заявил глава государства в своем вечернем видеообращении.

Он напомнил, что временное руководство МВД будет осуществлять глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Видео дня

Также, по словам Зеленского, были распределены обязанности, за выполнение которых отвечал министр в контексте нашей оборонной операции и обеспечения безопасности государства.

"Граница, ситуация на прифронтовой территории, участие Нацгвардии и полиции в боевых действиях – контроль сохраняется. Как только будут установлены четкие факты относительно того, что именно привело к катастрофе, мы предоставим эту информацию", - заверил Зеленский.

Падение вертолета в Броварах - подробности

18 января, в городе Бровары Киевской области на территории детского сада упал вертолет. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, среди которых один ребенок.

На борту вертолета находились девять человек, среди которых министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, помощники и члены экипажа. Все они погибли.

Сегодня правительство приняло решение, что выполнение обязанностей министра внутренних дел Украины возложено на Игоря Клименко - главу Национальной полиции.

Также Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрела вопрос образования рабочей группы по расследованию обстоятельств трагедии в Броварах.