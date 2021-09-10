Президент Владимир Зеленский поставил правительству задачу обеспечить проведение реставрации в костеле Святого Николая в Киеве, который пострадал от пожара в ночь на 4 сентября.
Как сообщает Офис президента, об этом говорится в письме главы государства на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Прошу принять срочные меры по обеспечению проведения реставрационных работ в памятнике архитектуры национального значения – костеле Святого Николая, который пострадал от пожара и установления там нового органа", – отметил Зеленский.
О результатах проведенных работ премьер-министр Денис Шмыгаль должен информировать Владимира Зеленского ежемесячно.
Пожар в костеле Святого Николая - что известно
Пожар в костеле Святого Николая на Большой Васильковской, 75 в Киеве произошел поздно вечером 3 сентября. Пожар начался между первым и вторым этажами и быстро распространился на кровлю здания. Жертв и пострадавших нет.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Телеграм-канале после пожара написал, что возгорание возникло во время репетиции. Площадь пожара составила 80 кв. м. Полностью сгорел орган.
По факту пожара следователи открыли уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 270 УКУ).
По словам Ткаченко, на восстановление поврежденного в результате пожара костела Святого Николая в Киеве необходимо не менее 75 млн грн.