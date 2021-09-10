Президент поручил правительству безотлагательно реставрировать костел.

Президент Владимир Зеленский поставил правительству задачу обеспечить проведение реставрации в костеле Святого Николая в Киеве, который пострадал от пожара в ночь на 4 сентября.

Как сообщает Офис президента, об этом говорится в письме главы государства на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Прошу принять срочные меры по обеспечению проведения реставрационных работ в памятнике архитектуры национального значения – костеле Святого Николая, который пострадал от пожара и установления там нового органа", – отметил Зеленский.

О результатах проведенных работ премьер-министр Денис Шмыгаль должен информировать Владимира Зеленского ежемесячно.

Пожар в костеле Святого Николая - что известно

Пожар в костеле Святого Николая на Большой Васильковской, 75 в Киеве произошел поздно вечером 3 сентября. Пожар начался между первым и вторым этажами и быстро распространился на кровлю здания. Жертв и пострадавших нет.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Телеграм-канале после пожара написал, что возгорание возникло во время репетиции. Площадь пожара составила 80 кв. м. Полностью сгорел орган.

По факту пожара следователи открыли уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 270 УКУ).

По словам Ткаченко, на восстановление поврежденного в результате пожара костела Святого Николая в Киеве необходимо не менее 75 млн грн.

Автор: Екатерина Гирнык