Министр культуры пояснил, что сначала нужно получить выводы ГСЧС и экспертизу, что именно из поврежденного нужно ремонтировать.

Противоаварийные работы внутри пострадавшего в результате пожара костела Святого Николая в Киеве планируют начать с середины октября.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в социальной сети Facebook.

Министр пояснил, что нужно, чтобы приступить к противоаварийным работам.

"К сожалению, начать ремонт внутри сразу завтра мы не можем. При всем желании и даже при наличии полной суммы. В первую очередь мы должны получить выводы ГСЧС и экспертизу, что именно из поврежденного и в каком порядке стоит ремонтировать", - отметил Ткаченко.

По его словам, надо убедиться, что "высокие температуры не вызвали скрытых трещин или изменений геометрии конструкций". "А также без оценки и при неправильной последовательности работ – возможно разрушение стен/потолка и тому подобное. Это чрезвычайно кропотливая работа, на которую нужно время. Ведь она прямо касается безопасности пребывания внутри", - написал Ткаченко.

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"Ориентировочно, по ускоренной процедуре, рассчитываем начать противоаварийные работы с середины октября", - подчеркнул министр.

Кроме того, он сообщил следующий план действий.

Во-первых, надо получить предварительный акт ГСЧС по пожару и сделать экспертизу нанесенных повреждений. Во-вторых, для прозрачности процесса надо создать рабочую группу при министерстве. В нее будут входить представители общественных объединений, бизнесов и тому подобное. "Чтобы контролировать использование средств по целевому назначению. И, конечно, соблюдение законодательства Украины", - подчеркнул Ткаченко.

"В-третьих, будет происходить информирование о том, куда будут направляться средства. "Вот ссылка на лендинг, где каждый сможет просмотреть ход событий. Все будет публично", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, в результате пожара в костеле святого Николая в Киеве, который произошел вечером 3 сентября, повреждено внутреннее убранство и сгорел орган.

По факту пожара начато уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности (ч. 1 ст. 270 УКУ). В Министерстве культуры и информационной политики начали оценку повреждений костела, чтобы составить перечень срочных противоаварийных и реставрационных работ.

В Украине начали сбор средств на восстановление костела и органа.

Автор: Виталий Саенко