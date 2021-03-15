В карьере на Львовщине произошел оползень и мужчину засыпало заживо / фото ГСЧС
Читайте такжеРодной брат облил бензином и поджег сестру в Хмельницкой областиВ селе Тростянец Стрыйского района Львовской области экскаватор с водителем внутри засыпало песком. Мужчина погиб.
Как рассказали в пресс-службе ГСЧС около 15:30 спасателей вызвали в местный карьер. Там произошел оползень, в результате чего экскаватор с водителем внутри оказались под горой песка.
Через час спасателям со спецоборудованием удалось извлечь тело погибшего мужчины 1963 года рождения из покореженной кабины.
фото ГСЧС
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Киеве горела городская клиническая больница №1 (фото)
- Промахнулись с датой: двое иностранцев хотели попасть в Украину с COVID-тестами "из будущего"
- На Закарпатье скандальный блогер проник в больницу и доказывал всем, что коронавируса нет
- Смертельное ДТП в Киеве: пьяному водителю-виновнику сообщили о подозрении
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram