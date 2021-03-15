Из покореженной машины тело мужчины пришлось доставать спасателям со спецоборудованием.

Читайте такжеРодной брат облил бензином и поджег сестру в Хмельницкой областиВ селе Тростянец Стрыйского района Львовской области экскаватор с водителем внутри засыпало песком. Мужчина погиб.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС около 15:30 спасателей вызвали в местный карьер. Там произошел оползень, в результате чего экскаватор с водителем внутри оказались под горой песка.

Через час спасателям со спецоборудованием удалось извлечь тело погибшего мужчины 1963 года рождения из покореженной кабины.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова