В учебном центре "Десна" рассказали о гибели контрактника, выстрелившего себе в голову из автомата.

Читайте такжеОбрушение двухэтажного здания в Киеве: появилось видео взрыва гаражаВ учебном центре "Десна" имени князя Ярослава Мудрого на Черниговщине застрелился один из военнослужащих контрактной службы.

Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба центра.

Согласно опубликованной информации, 25-летний мужчина прибыл в 169-й учебный центр месяц назад. Утром 2 апреля он выстрелил себе в голову из АК-74.

"Военнослужащий 1996 года рождения в подразделении характеризовался как тихий, спокойный одиночка, не конфликтный. Стоит отметить, что пуля для рокового выстрела была у него с собой. Предварительная проверка боеприпасов и гильзы с места происшествия показала, что патроны этой серии на занятиях не выдавались", - рассказали в пресс-службе.

Причина такого поступка неизвестна. Расследование гибели военнослужащего проводит следственная группа Козелецкого райотдела полиции.

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Автор: Ирина Синельник