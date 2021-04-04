Читайте такжеОбрушение двухэтажного здания в Киеве: появилось видео взрыва гаражаВ учебном центре "Десна" имени князя Ярослава Мудрого на Черниговщине застрелился один из военнослужащих контрактной службы.
Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба центра.
Согласно опубликованной информации, 25-летний мужчина прибыл в 169-й учебный центр месяц назад. Утром 2 апреля он выстрелил себе в голову из АК-74.
"Военнослужащий 1996 года рождения в подразделении характеризовался как тихий, спокойный одиночка, не конфликтный. Стоит отметить, что пуля для рокового выстрела была у него с собой. Предварительная проверка боеприпасов и гильзы с места происшествия показала, что патроны этой серии на занятиях не выдавались", - рассказали в пресс-службе.
Причина такого поступка неизвестна. Расследование гибели военнослужащего проводит следственная группа Козелецкого райотдела полиции.
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