В Польше погиб заробитчанин из Украины

Инцидент произошел в порту города Гданьск вечером 22 июля.

В Польше в результате несчастного случая погиб 31-летний заробитчанин из Украины, который работал там грузчиком.

Об этом сообщает trojmiasto.pl в пятницу, 24 июля.

Инцидент произошел в порту города Гданьск вечером 22 июля.

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При погрузке удобрений груз из укладчика рухнул на мужчину с двухметровой высоты. На место происшествия вызвали скорую, однако реанимировать потерпевшего не удалось. Он скончался в результате травмы головы.

На место также прибыли полицейские, а прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. О выдвинутых обвинениях либо задержаниях пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец 2019 года в Польше насчитали почти 900 тысяч украинских заробитчан.

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