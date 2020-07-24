В Польше погиб заробитчанин из Украины
21:07, 24 июля 2020Происшествия
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Инцидент произошел в порту города Гданьск вечером 22 июля.
О выдвинутых обвинениях либо задержаниях пока не сообщается / фото policja.pl
В Польше в результате несчастного случая погиб 31-летний заробитчанин из Украины, который работал там грузчиком.
Об этом сообщает trojmiasto.pl в пятницу, 24 июля.
Инцидент произошел в порту города Гданьск вечером 22 июля.
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При погрузке удобрений груз из укладчика рухнул на мужчину с двухметровой высоты. На место происшествия вызвали скорую, однако реанимировать потерпевшего не удалось. Он скончался в результате травмы головы.
На место также прибыли полицейские, а прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. О выдвинутых обвинениях либо задержаниях пока не сообщается.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец 2019 года в Польше насчитали почти 900 тысяч украинских заробитчан.
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