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В Польше насчитали 900 тысяч заробитчан из Украины

21:49, 17 ноября 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на заместителя директора Департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцека Котловского.

"Напряженность на рынке труда в значительной степени сокращается за счет приплыва иммигрантов… На сегодняшний день только из Украины прибыло почти 900 тысяч иммигрантов, плюс из других государств, включительно с Белоруссией. Нам кажется, что в польской экономике уже более 1 миллиона эффективно занятых иммигрантов", – отметил он.

Иллюстрация REUTERS

Как сообщал УНИАН, в августе Чехия удвоила квоту для приема работников из Украины - с 19,6 тысячи до 40 тысяч человек.

Отмечается, что ранее в Чехии для украинцев действовали программы по приему на работу специалистов среднего звена, а также работников для сельского хозяйства без опыта. Сейчас же украинцев готовы приглашать на ключевые должности и в качестве научного персонала.

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Теги: #заробитчане#заробитчане в Польше