В полиции прокомментировали "минирование" супермаркета в Киеве

У мужчины, угрожавшего взорвать супермаркет на улице Чернобыльской в Киеве, взрывчатки не было.

У мужчины, угрожавшего взорвать супермаркет "Велмарт" на улице Чернобыльской в Киеве, взрывчатки не было.

Об этом сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Киева.

"Был такой факт: зашел нетрезвый мужчина в магазин, возник словесный конфликт с охраной, которая, видимо, его не хотела пропускать. Он там что-то словесно угрожал", - рассказали в полиции.

Сотрудники супермаркета вызвали патрульную полицию.

"Мужчину задержали, составили админматериалы. Угрозы нет", - отметили в полиции и добавили, что "на словах он мог угрожать, но при нем никаких взрывных устройств не было".

Как говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева, правонарушителя, который был пьян и угрожал взорвать магазин, доставили в Святошинское управление полиции.

Угроза взрыва в супермаркете: что произошло раньше

Предварительно установлено, что он зашел в магазин без маски, а поэтому ему было отказано в обслуживании. На это мужчина стал конфликтовать с охраной и угрожать якобы взрывчаткой в пакете.

Правонарушитель - житель Киевской области, 1966 года рождения. За появление в общественных местах в пьяном виде на мужчину составлен протокол по ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Автор: Надя Пришляк