В Киеве пьяный мужчина угрожает взорвать супермаркет - соцсети (фото)
16:17, 20 августа 2020Происшествия
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Полиция инцидент пока официально не комментирует.
Супермаркет расположен на улице Чернобыльской / Киев Оперативный Facebook
В Киеве нетрезвый мужчина угрожает устроить взрыв в одном из супермаркетов.
Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
"Из магазина" Велмарт "на Чернобыльской, поступил вызов на 102: "в магазине находится пьяный мужчина с подозрительным черным пакетом, который угрожает всех взорвать", - говорится в сообщении.
В полиции Киева информацию об инциденте пока не комментировали.
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