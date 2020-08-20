В Киеве пьяный мужчина угрожает взорвать супермаркет - соцсети (фото)

Полиция инцидент пока официально не комментирует.

В Киеве нетрезвый мужчина угрожает устроить взрыв в одном из супермаркетов.

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Из магазина" Велмарт "на Чернобыльской, поступил вызов на 102: "в магазине находится пьяный мужчина с подозрительным черным пакетом, который угрожает всех взорвать", - говорится в сообщении.

В полиции Киева информацию об инциденте пока не комментировали.

Захват здания в Киеве: что происходило раньше

3 августа около 12:20 в банк в здании бизнес-центра "Леонардо" на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке взрывчатка.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, который проживает в Киеве.

Около 15:00 злоумышленника задержали. СБУ открыла уголовное производство по факту теракта.

4 августа Печерский райсуд столицы избрал ему меру пресечения в виде ареста.

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Автор: Юрий Годован