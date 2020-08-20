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В Киеве пьяный мужчина угрожает взорвать супермаркет - соцсети (фото)

16:17, 20 августа 2020
Происшествия
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Супермаркет расположен на улице Чернобыльской / Киев Оперативный Facebook

Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"Из магазина" Велмарт "на Чернобыльской, поступил вызов на 102: "в магазине находится пьяный мужчина с подозрительным черным пакетом, который угрожает всех взорвать", - говорится в сообщении.

В полиции Киева информацию об инциденте пока не комментировали.

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Автор: Юрий Годован

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