Никаких предметов, которые могли бы представлять угрозу жизни или здоровью людей, полицейские при обследовании АЗС и прилегающей территории не обнаружили.

В Киевской области полиция задержала жителя Обухова, который в нетрезвом состоянии ради развлечения совершил ложное сообщение о заминировании автозаправочной станции.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции в Киевской области.

Отмечается, что на линию "102" от анонима поступило сообщение о том, что на одной из автозаправочных станций в селе Ходосовка заложено 2 кг тротила. После этого заявитель бросил трубку.

На месте предполагаемого "заминирования" работали следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, криминалистическая лаборатория, взрывотехники и кинологи.

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"Никаких предметов, которые могли бы представлять угрозу жизни или здоровью людей, полицейские при обследовании АЗС и прилегающей территории не обнаружили", - констатировали в милиции.

Полицейские установили и задержали "минера". Им оказался 27-летний житель Обухова.

"Как выяснилось, он в нетрезвом состоянии ради развлечения сообщил в полицию о минировании", - добавили правоохранители.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

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Автор: Татьяна Поляковская