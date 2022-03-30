Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Заместителю главы Бердянской РГА Запорожской области сообщено о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, она добровольно согласилась помогать сотрудникам ФСБ Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против ВСУ и патриотически настроенного населения оккупированного Бердянска. Она участвовала в обеспечении деятельности оккупационной администрации государства-агрессора.

Согласно сообщению, в настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению проведены прокуратурой совместно с управлением СБУ в Запорожской области.

Напомним, оккупанты зашли в Бердянск 27 февраля. Жители города регулярно выходят на акции протеста против оккупации. На одном из митингов оккупанты начали бить людей.

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