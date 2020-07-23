На Харьковщине спасли заложника, за которого требовали выкуп в $20 тысяч (фото)

Трое похитителей требовали от отца заложника указанную сумму за освобождение его сына и несовершения насилия в отношении него.

В Харьковской области задержаны трое злоумышленников, которые удерживали 39-летнего местного жителя в заложниках и требовали 20 тыс. долл.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что группа лиц похитила и незаконно лишила свободы 39-летнего жителя Харьковской области.

«Мужчины требовали от отца заложника 20 тыс. долл. за освобождение его сына и несовершение насилия в отношении него», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 23 июля при передаче указанной суммы средств в с. Гоптовка Дергачевского района Харьковской области трое злоумышленников задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, а заложник освобожден.

Проводится досудебное расследование по 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146 УК Украины (вымогательство, по предварительному сговору группой лиц, незаконное лишение свободы по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения. Устанавливается круг других лиц, причастных к совершению указанного преступления.

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