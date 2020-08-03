В МВД рассказали, какая мера пресечения может ожидать киевского террориста

По словам Геращенко, сегодняшние события в банке и ряд фейковых "минирований" не связаны между собой.

Уроженца Узбекистана Сухроба Каримова, который угрожал взорвать банк в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, допрашивает СБУ. Злоумышленника ждет арест в качестве меры пресечения и суд по всей строгости закона.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Арсена Авакова Антон Геращенко в эфире телеканала "Украина 24".

"На данный момент гражданин Узбекистана, который сегодня имитировал террористический акт, находится в СБУ. Он задержан. С ним проводятся следственные действия. Впереди – избрание меры пресечения судом. Скорее всего, это будет безальтернативное задержание под стражей. Дальше он будет отвечать по всей строгости закона", - сообщил Геращенко.

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Также заместитель главы МВД прокомментировал ряд фейковых сообщений о минированиях, которые поступили в полицию 3 августа.

"Что касается связи с другими звонками о заминированиях, которые не подтвердились – у нас нет никаких доказательств каких-то прямых связей. Но уже замечено статистически, что после каждого заявления о том или ином теракте психически ненормальные люди, которые видят, что показывают по телевидению, пишут в соцсетях – им тоже хочется совершить "подвиг". Они начинают звонить и говорить, что то-то заминировано. Как правило, судьи дают таким лицам условные сроки, считая, что это не слишком большое преступление. А я считаю, что они должны сидеть в тюрьме", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 августа, около 12:20 в банк в здании бизнес-центра "Леонардо" на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке есть взрывчатка.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, проживающий в Киеве. Персонал и посетители были эвакуированы, внутри помещения с ним оставалась одна работница банка.

Около 15:00 злоумышленника задержали. СБУ открыла уголовное производство по статье о теракте.

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