Захват банка в Киеве: СБУ объяснила замену заложниц на фото

Из-за наличия двух женщин на фото пользователи соцсетей начали упрекать силовиков в "постановочном" теракте.

В соцсетях и некоторых СМИ начали распространять информацию, что у "киевского террориста" на фото видели двух разных заложниц. В СБУ объяснили, почему так произошло.

Об этом написала пресс-служба СБУ.

"Во время захвата террористом банковского учреждения, ее сотрудники находились на рабочих местах. В частности, сотрудница банка, к которой сначала обратился злоумышленник - она ​​и была зафиксирована на первых фото с места происшествия. Впоследствии злоумышленник согласился оставить в заложниках кого-либо из работников банка. Поэтому в срочном порядке была проведена эвакуация работников банка и посетителей, а руководитель отделения №12 ПАО "Универсал Банк" изъявила желание остаться и стала единственной заложницей террориста. Она была зафиксирована на фото, опубликованных позже", - сказано у повідомленні.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 августа, около 12:20 в банк в здании бизнес-центра "Леонардо" на углу улиц Владимирской и Богдана Хмельницкого в Киеве вошел мужчина и заявил, что у него в рюкзаке есть взрывчатка.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что это гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, проживающий в Киеве. Персонал и посетители были эвакуированы, внутри помещения с ним оставалась одна работница банка.

Около 15:00 злоумышленника задержали.

СБУ открыла уголовное производство по факту теракта.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что террористу в детстве поставили диагноз "олигофрения", в Узбекистане он находился на психоневрологическом учете.

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