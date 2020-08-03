Захват банка в Киеве: полиция рассказала о состоянии заложницы и операции с подменой журналистов
Освобождена заложница террориста, захватившего отделение банка в центре Киева, в "очень хорошем" состоянии.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщила руководитель полиции диалога Виктория Азарова, которая общалась с террористом.
На вопрос, действительно ли добровольно в помещении банка с террористом осталась женщина, Азарова отметила: "У меня не было времени спрашивать, добровольно или нет. Я успела человека спросить, как она себя чувствует, нужна ли ей помощь".
На уточнение, в каком состоянии женщина, Азарова ответила: "Она сказала: "В очень хорошем". Они проходили тренинги в банке, и она очень хорошо владеет собой».
Азарова прокомментировала спецоперацию. "Проводилась специальная операция, в ходе которой мы заходили туда как журналисты", - сказала она.
За словами Азаровой, террорист общался с ней спокойно и назвал себя "святым духом".
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