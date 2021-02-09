В центре Львова накануне вечером на ходу загорелся вагон.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
По словам очевидцев, пассажиры и водитель успели выбежать из салона, поэтому никто не пострадал. До приезда спасателей, как утверждают свидетели, люди боролись с пламенем снегом, но тщетно. Спасатели же одолели пожар за считанные минуты.
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По данным Львовэлектротранса высоковольтный щит загорелся в кабине водителя. Чтобы выяснить, что именно повлекло поломку, начали служебное заседание.
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