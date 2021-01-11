Транспортное средство вспыхнуло во время движения.

На трассе в Днепропетровской области сгорел грузовик, который перевозил мебель и бытовую технику.

Читайте такжеНа Днепропетровщине в результате взрыва запала от гранаты пострадали детиОб этом сообщают в Главном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

9-го января в 22:05 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на автодороге «Н-31» вблизи поселка городского типа Петриковка горит грузовой автомобиль.

Дежурное отделение 53-й Государственной пожарно-спасательной части установило, что на автомобильной дороге Н-31 «Днепр-Кобеляки-Решетиловка» горит грузовой автомобиль ГАЗ-3202.

Транспортное средство вспыхнуло во время движения. Огонь мгновенно охватил автомобиль, пламя перекинулось на груз. Огнем повреждены грузовик, а также мебель и бытовая техника. Общая площадь пожара составила 4 м. кв.

В результате пожара пострадавших и погибших нет. Пожар локализован в 22:17 и ликвидирован в 22:30.

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Автор: УНИАН