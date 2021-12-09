Женщина рассказала следователям, что совершила убийство и попытку самоубийства после того, как узнала, что неизлечимо больна.

В Харькове в больнице в реанимационном отделении находится 36-летняя женщина, которая задушила своего 2-летнего сына, а затем пыталась совершить суицид, выбросившись с окна квартиры на 4 этаже.

Она находится под стражей, сообщает "Редпост. Новости Харькова". Отмечается, что в результате падения женщина получила разные травмы, в частности, переломы ребер и перелом костей таза. Медики говорят, что угрозы ее жизни нет.

Харьковчанка рассказала следователям, что совершила убийство и попытку самоубийства после того, как узнала, что неизлечимо больна. Также женщина отказалась от предоставления показаний, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины.

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Если ее вину докажут в суде, она может получить наказание в виде 15 лет лишения свободы, которое предусмотрено п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("преднамеренное убийство малолетнего ребенка").

Как сообщал УНИАН, 8 декабря в Харькове женщина задушила 2-летнего сына и выбросилась с 4 этажа квартиры. Пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что женщина сама воспитывала ребенка и жила со своим отцом. Она сама призналась полиции в убийстве.

Женщина раньше не судима, находилась в декрете, одна воспитывала ребенка.

"Орудие убийства: вероятно пояс от халата, который был найден с поличным",- сообщили в прокуратуре.

Автор: Виолетта Орлова