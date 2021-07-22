В распоряжении ОЕОУ оказалась фотография машины: на ней видно как нападавшего, так и водителя-сообщника.

Задержан напавший на хасида под Уманью Черкасской области злоумышленник. Его зовут Павел.

Об этом сообщает Telegram-канал Объединенной еврейской общины Украины и публикует фото с нападавшим и его сообщником.

Читайте такжеВ Умани подстрелили двух хасидов, злоумышленник скрылсяТакже вместе со злоумышленником задержан и водитель автомобиля, на котором осуществлялась погоня за хасидом.

На данный момент пострадавший находится в полиции Торговицы и даёт показания. Открыто уголовное дело по статье "Разбой".

Как сообщали 21 июля в ОЕОУ, вблизи города Умань Черкасской области избили хасида, злоумышленнику удалось скрыться.

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Автор: Григорий Бондарь