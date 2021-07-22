Задержан напавший на хасида под Уманью Черкасской области злоумышленник. Его зовут Павел.
Об этом сообщает Telegram-канал Объединенной еврейской общины Украины и публикует фото с нападавшим и его сообщником.
Читайте такжеВ Умани подстрелили двух хасидов, злоумышленник скрылсяТакже вместе со злоумышленником задержан и водитель автомобиля, на котором осуществлялась погоня за хасидом.
На данный момент пострадавший находится в полиции Торговицы и даёт показания. Открыто уголовное дело по статье "Разбой".
Как сообщали 21 июля в ОЕОУ, вблизи города Умань Черкасской области избили хасида, злоумышленнику удалось скрыться.
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