Правоохранители считают, что парень мог задушить ее на пустыре за заброшенным зданием.

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 15-летней девушки в Никополе, которую пять дней разыскивали и в конце концов нашли мертвой. Им оказался 15-летний подросток.

Об этом вечером 19 июня рассказали в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

"По предварительной информации, 14 июня парень задушил потерпевшую на пустыре за заброшенным зданием, после чего скрылся с места преступления. Установлено, что девушка была знакома с нападавшим", - сообщили правоохранители.

Сейчас полиция проводит первоочередные следственные действия. Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство.

Исчезновение 15-летней девушки в Никополе

15 июня полиция получила сообщение об исчезновении девушки. Ее мать рассказала, что накануне вечером дочь пошла гулять и не вернулась.

Читайте такжеПод Киевом 13-летний парень погиб под поездом из-за зрелищного селфи (фото)На розыск подростка были ориентированы все службы полиции - ювенальные полицейские, кинологи со служебными собаками, превентивные сотрудники и военные.

В полиции говорят, что совместно с волонтерами проверили вокзалы, рынки, пляжи, парки, заброшенные здания, а также обследовали лесополосы и другие места, где могла находиться девочка.

После пяти дней поисков, 19 июня, кинолог со служебной собакой нашел ее тело на пустыре за заброшенным зданием.

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Автор: Катерина Комолова