На месте инцидента работают правоохранители.

В полиции подтвердили информацию о нападении на народного депутата Александра Юрченко.

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Как сообщила пресс-секретарь Голосеевского управления полиции Кристина Кирьякова, на депутата напали два человека.

По ее словам, Юрченко сам позвонил на линию "102" около 12:00 и сообщил о нападении.

На место выехали правоохранители, которые выясняют детали инцидента.

Также она уточнила, что нападение было совершено на улице Большая Васильковская.

Коррупционный скандал с Юрченко: что известно

17 сентября прокурор САП сообщил Юрченко о подозрении в получении неправомерной выгоды с использованием законных полномочий и обязанностей. Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

Детективы НАБУ установили, что депутат в завуалированной форме просил предоставить ему через посредника 13 тыс. долларов за внесение предложений в законопроект по переработке твердых бытовых отходов и в дальнейшем - 200 тыс. долларов для подкупа членов комитета за голосование за представленные им предложения.

Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

21 сентября Высший антикорсуд избрал Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 3 млн 1 тыс. 656 грн.

Юрченко был взят под стражу около 20:00 21 сентября.

25 сентября за Юрченко внесли залог, на него надели электронный браслет. 4 ноября суд постановил е-браслет с подозреваемого снять.

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Автор: Дмитрий Хилюк