Полиция еще не принимала решение об открытии уголовного производства.

Невесту бывшего главы САП Юлию Бойко госпитализировали в травматологическое отделение Львовской больницы скорой медицинской помощи. Накануне ее сбила городская маршрутка.

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на источник.

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Врачи диагностировали у девушки, в частности, ушиб мягких тканей локтевого и плечевого суставов левой руки и мягких тканей лба.

По информации собеседника издания, полиция еще не принимала решения об открытии уголовного производства или составление административного протокола в отношении водителя маршрутки.

21 сентября стало известно о ДТП с участием девушки Назара Холодницкого. Как ответил в комментарии журналистам сам экс-глава САП, маршрутка задела Юлию на пешеходном переходе.

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Автор: УНИАН