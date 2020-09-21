Девушку отвезли в больницу.

Во Львове на пешеходном переходе маршрутка сбила невесту экс-руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого – Юлию Бойко.

Читайте такжеГлава САП Назар Холодницкий подал в отставку (документ)Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на источники.

Отмечается, что в ДТП пострадала жительница Киевской области 1995 года рождения. Источник подтвердил, что речь идет о девушке Холодницкого.

Также сообщается, что Холодницкий прервал отпуск и поехал в больницу, куда госпитализировали девушку.

По данным «Varta 1», маршрутный автобус №45 на улице Дорошенко во Львове «зацепил зеркалом» девушку, которая переходила дорогу и не обратила внимание на транспортное средство. Девушка значительных повреждений не получила. «Скорая» увезла ее на осмотр в больницу.

Как пишет «Украинская правда», Назар Холодницкий подтвердил, что его девушку на пешеходном переходе зацепила маршрутка. Травмы, по его словам, нетяжелые.

Что известно о Юлии Бойко

Юлия Бойко родилась 17 июня 1995 года.

Среднее образование получила в Кировоградской гимназии-интернат-школе искусств «Подснежник».

Одновременно с поступлением в Национальную академию внутренних дел Юлия переехала в Киев.

Работала юристом консультантом в IT-компании Go Interactive.

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Автор: Катерина Шварц