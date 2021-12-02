Мужчина обзывал школьников несчастными тварями.

В Киеве школьники сняли на мобильный телефон, как учитель обзывает детей, угрожая "выбить им мозги".

Видео опубликовал Telegram-канал Всевидящее око.

По данным канал, инцидент произошел в одной из киевских школ. На ролике можно увидеть, как мужчина кричит на пятиклассников, выстроившихся в школьном коридоре.

На видео, которое сняла одна из школьниц, слышно, что учитель обзывает детей подонками, негодяями и несчастными тварями.

Читайте такжеПод Черкассами женщина избила школьника из-за игры в снежки"Я вам сейчас мозги выбью на стенку, козлы долбанные. Все ясно сказал? Твари несчастные... Вы у меня сейчас песню споете свою", - кричит он.

"Вы думаете, что в этой школе вы будете творить что хотите? Классного руководителя сюда", - выкрикнул учитель детям.

Ранее сообщалось, что в одесской школе на детей прямо во время урока обвалился потолок.

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Автор: Виолетта Орлова