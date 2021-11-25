У девочки серьезные проблемы со здоровьем, поэтому ей приходится учиться дома.

Ученики одной из школ Ривненской области устроили праздник для своей одноклассницы. Девочка уже два года не ходит в школу из-за серьезных проблем со здоровьем.

Об это говорится в сюжете ТСН.

11-летняя Настя из села Повча два года пандемии коронавируса учится индивидуально. Дело в том, что у девочки серьезные проблемы со здоровьем и любые вирусы для нее крайне опасны.

Одноклассники Насти решили поддержать ее и пришли в гости. Общаться пришлось на расстоянии, но и такая встреча со школьными друзьями приободрили девочку.

Читайте такжеНа Полтавщине всю ночь искали 10-летнего мальчика - его нашли в другой области (фото)По словам учителя и родителей девочки, у Насти теперь много приятных эмоций. Она в благодарность записала видео для своих одноклассников.

"Благодарю вас за такой классный сюрприз, мне очень понравилось. Еще я хочу вам пожелать, чтобы вы хорошо учились и ко мне обязательно еще пришли", - поблагодарила девочка своих школьных друзей.

Как ранее сообщал УНИАН, вопиющий случай произошел в одной из школ Обухова Киевской области. Учительница начальных классов ударила головой об парту первоклассника, а другого ученика била по рукам. Родители уже обратились в полицию и написали заявление о буллинге.

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Автор: Анастасия Горбачева