Инцидент произошел 17 мая.

Заместитель начальника управления патрульной полиции Днепропетровской области Вячеслав Маслюк прокомментировал драку с подчиненным Максимом Калыняком, которая произошла 17 мая.

Видео его комментария опубликовали на YouTube-канале «Журналисты Стремоусова».

По словам Маслюка, он шел по коридору и увидел, что патрульный Калыняк снимает его на телефон. Он сделал ему замечание, и между ними завязалась потасовка. Полицейский начал кричать о нападении на сотрудника и пытался задержать заместителя начальника управления полиции.

«Я иду по коридору. Он стоит с телефоном и снимает. Я начинаю удаляться и отталкиваю его, он пытается меня задерживать. Я его не бил, клянусь. Мне не стыдно сказать. Мы дрались, не дрались – боролись», – заявил Вячеслав Маслюк.

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Маслюк говорит, что в результате потасовки тоже пострадал и получил сотрясение мозга и разбитую фалангу пальца. Он также написал заявление об избиении.

Драка в патрульной полиции Днепра: что еще известно

По версии Максима Колыняка, драка произошла на почве того, что он планировал донести до высшего руководства информацию о коррупции и произволе в органах патрульной полиции Днепропетровской области.

Конфликт произошел 17 мая в здании управления патрульной полиции.

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Автор: Катерина Шварц