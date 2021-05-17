По словам потерпевшего, он планировал сегодня выехать в Киев якобы для того, чтобы донести до руководства страны информацию о коррупции и произволе в органах патрульной полиции Днепропетровской области.

В Днепре трое сотрудников полиции избили патрульного.

Об этом сообщает местный телеканал D1.

По их данным, инцидент произошел в понедельник, 17 мая, в здании Управления патрульной полиции в Днепропетровской области. Потерпевшим оказался старший сержант Максим Колыняк.

По его словам, после того, как в конце рабочего дня он сдал табельное оружие, начальство решило ознакомить его с каким-то приказом. Он решил зафиксировать это на видео, что, по словам Колыняка, вызвало агрессию со стороны его руководителя Вячеслава Маслюка - замначальника УПП в Днепропетровской области. У старшего сержанта выбили из рук телефон, после чего двое коллег схватили его, а начальник начал наносить удары кулаками по лицу и туловищу.

Колыняк с разбитым лицом вырвался из здания полиции и начал вести стрим с места события в соцсети. Также он вызвал на место инцидента следственно–оперативную группу.

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По словам потерпевшего, он планировал сегодня выехать в Киев с целью донести до руководства страны информацию о коррупции и произволе в органах патрульной полиции Днепропетровской области, так как якобы все обращения в управление внутренней безопасности и в Государственное бюро расследований не дают результата.

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Автор: Денис Прядко