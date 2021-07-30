Подозреваемый-32-летний житель Черновцов. Устанавливаются обстоятельства и мотив совершения преступлений.

Правоохранители задержали подозреваемого в совершении взрывов в почтоматах "Новой почты"в Киеве и в Одессе.

Как информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры, 29 июля около 6:00 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в помещении одного из ТЦ на Оболони в ящике почтомата "Новой почты" произошел взрыв.

При взрыве никто не пострадал.

Впоследствии аналогичный инцидент произошел в почтомате в Одессе.

Читайте такжеВ Одессе "заминировали" мэрию: спасатели эвакуировали около 200 человек (фоторепортаж)Предварительно правоохранители установили, что в ящиках почтоматов в Киеве и в Одессе сдетонировали самодельные взрывные устройства.

Вечером 29 июля по результатам следственных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его в г. Черновцы. Задержанным оказался 32-летний уроженец АРК Крым, житель Черновцов, ранее не судимый.

В ходе неотложных обысков, проведенных по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили части самодельного взрывного устройства, пакеты с порошкообразным веществом, похожим на взрывчатое средство для подавления GSM сигнала, товарные накладные "Новой почты", черновые записи и тому подобное. Также у задержанного обнаружили паспорта гражданина Украины и РФ, выданные на его имя.

За это время задержанный доставлен в Оболонское управление полиции в Киеве для проведения следственных действий.

Мужчине готовится сообщение о подозрении по предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Устанавливаются обстоятельства и мотив совершения преступлений. Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизы.

Как ранее сообщал УНИАН, 29 июля в одном из крупных ТРЦ Киева взорвался почтомат "Новой почты". В результате инцидента никто не пострадал. По данным правоохранителей, взорвалось самодельное взрывное устройство.

Позже стало известно, что в Одессе произошел такой же случай. Там взорвалась почтомат "Новой почты", который находился вплотную к стене супермаркета. В инциденте также никто не пострадал. По двум фактам полиция открыла дело.

В свою очередь в компании заявили, что усилят проверку посылок и усилят контроль за отправителями.

Автор: Виктория Токарева