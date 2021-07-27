Сроки доставки заказов из Турции - от восьми рабочих дней.

Оператор международной экспресс-доставки "Новая почта Глобал" (Nova Poshta Global, NPG), входящая в группу компаний "Новая почта", начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Турецкие товары, в частности одежда, обувь, домашний текстиль и постельное белье пользуются большим спросом у украинцев. Теперь у наших клиентов появилась возможность заказывать товары напрямую - через платформу NP Shopping", - говорится в сообщении.

Заместитель директора по вопросам разработки продуктов и маркетинга "Новой почты Глобал" Ольга Володина назвала онлайн-площадки, с которых компания ожидает заказ.

"Мы ожидаем заказы с таких онлайн-площадок как Hepsibursada, Trendyol, Morhipo, Collezione и других, ведь очень мало из топовых турецких брендов продается за границей онлайн. Конечно, каталог интернет-магазинов будет все время пополняться новыми именами, поэтому украинцы будут чувствовать себя как на шопинге в Турции", – сообщила она.

Сроки доставки заказов из Турции: от 8 рабочих дней.

Отмечается, что сегодня клиенты компании могут делать заказы из интернет-магазинов шести стран: Турции, Германии, Китая, США, Польши и Великобритании.

Как сообщал УНИАН, в июне "Новая почта Глобал" начала сотрудничество с Western Bid для упрощения выхода украинских предпринимателей на международные платформы.

В апреле "Новая почта Глобал" расширила возможности международного шопинга для украинцев и запустил доставку из магазинов Германии через платформу NP Shopping.

Справка УНИАН. "Новая Почта Глобал" (ранее "Новая почта Интернешнл") с 2015 года предоставляет услуги международной экспресс-доставки, входит в группу компаний "Новая почта". Компания развивает сервис NP Shopping. За 2020 год компания доставила 7 млн международных посылок, что более чем вдвое превышает объемы 2019 года.

Автор: Павел Степанец