В Киеве перекрывали улицу возле железнодорожного вокзала из-за подозрительного предмета

Взрывотехники обследовали территорию - опасных предметов не нашли.

В Киеве из-за обнаружения подозрительного предмета перекрывали движение на улице Кирпы.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Киева в Facebook.

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Сообщение об обнаружении подозрительного предмета на улице Кирпы поступило правоохранителям около 12:00.

Патрульные ограничили движение на улице Кирпы - от улицы Липкивского до Воздухофлотского проспекта.

Взрывотехники обследовали территорию - опасных предметов не нашли. Движение транспорта по улице Кирпы возобновлено.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня на столичном Печерске правоохранители обезвредили самодельное взрывное устройство.

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