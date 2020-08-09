В Киеве перекрывали улицу возле железнодорожного вокзала из-за подозрительного предмета
13:47, 09 августа 2020Происшествия
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Взрывотехники обследовали территорию - опасных предметов не нашли.
Движение на улице Кирпы прекращали на время / facebook / kyivpatrol
В Киеве из-за обнаружения подозрительного предмета перекрывали движение на улице Кирпы.
Об этом сообщается на странице патрульной полиции Киева в Facebook.
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Сообщение об обнаружении подозрительного предмета на улице Кирпы поступило правоохранителям около 12:00.
Патрульные ограничили движение на улице Кирпы - от улицы Липкивского до Воздухофлотского проспекта.
Взрывотехники обследовали территорию - опасных предметов не нашли. Движение транспорта по улице Кирпы возобновлено.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня на столичном Печерске правоохранители обезвредили самодельное взрывное устройство.
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