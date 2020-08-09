В Киеве на Печерске нашли взрывное устройство (фото)

Самодельное взрывное устройство обезвредили правоохранители.

В Киеве на Печерске правоохранители обезвредили самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщила полиция Киева на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что предмет, похожий на взрывчатку, обнаружили охранники у офисного помещения на улице Большой Васильковской.

Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет. В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас на месте работают сотрудники следственно-оперативной службы, собирают материалы для открытия уголовного производства. Также правоохранители пытаются установить все обстоятельства и причастных к совершению преступления лиц.

Как сообщал УНИАН, в Вышгородском районе Киевской области мужчина устроил стрельбу посреди села, чтобы "похвастаться оружием" перед знакомым.

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