В Киеве на Печерске нашли взрывное устройство (фото)
В Киеве на Печерске правоохранители обезвредили самодельное взрывное устройство.
Об этом сообщила полиция Киева на своей странице в Facebook.
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Отмечается, что предмет, похожий на взрывчатку, обнаружили охранники у офисного помещения на улице Большой Васильковской.
Специалисты взрывотехнической службы обезвредили опасный предмет. В результате происшествия никто не пострадал.
Сейчас на месте работают сотрудники следственно-оперативной службы, собирают материалы для открытия уголовного производства. Также правоохранители пытаются установить все обстоятельства и причастных к совершению преступления лиц.
Как сообщал УНИАН, в Вышгородском районе Киевской области мужчина устроил стрельбу посреди села, чтобы "похвастаться оружием" перед знакомым.
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