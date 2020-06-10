Взрыв в Новомосковске: пострадавший умер в больнице (видео)

В полиции считают взрыв попыткой самоубийства.

Мужчина, которого госпитализировали во время взрыва в Новомосковске, умер.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Житель Днепропетровской области получил травмы почти всего тела, спасти его удалось.

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Как сообщал УНИАН, взрыв и пожар в многоэтажке в Новомосковске произошел вчера утром, когда почти все жители спали. Огонь охватил квартиру на третьем этаже, пошел на балкон и вверх. А от взрыва рухнула стена, граничащая с соседней квартирой.

Жильцов подъезда вовремя эвакуировали, пострадал лишь владелец квартиры, где произошел взрыв. В полиции считают это попыткой самоубийства, что именно он мог взорвать – выясняют эксперты. Одна из версий – мужчина открыл газ.

СМИ утверждают, что погибшему было 38 лет, он временно не работал, но был депутатом городского совета; имел жену и детей, но в последнее время жил сам.

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