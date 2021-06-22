Спасатели считают, что в квартире взорвался не газ.

Спасатели считают, что причиной взрыва в селе Белогородка под Киевом стал не газ. По их мнению, к трагедии могло привести взрывное устройство.

Об этом рассказал заместителя руководителя ГСЧС Киевской области Сергея Майстренко в комментарии "Суспильному".

По его словам, взорваться могла граната.

"Причиной взрыва точно не был газ. По свидетельствам местных жителей, взрыв был достаточно мощным. Возможно, мы имеем дело со взрывным устройством, гранатой или чем-то подобным", - объяснил Майстренко.

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В то же время он указал, что точную причину инцидента установит следствие.

Взрыв в Белогородке

21 июня в 13:20 в селе Белогородка Бучанского района в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв, после которого начался масштабный пожар. В результате восемь человек пострадали, из них двое в больнице, в том числе ребенок 2008 года рождения. Кроме того, один человек погиб.

Подразделениями ДСНС выведены на свежий воздух 40 человек.

Пожар распространился на 4, 5 этажи и кровлю. Разрушений несущих конструкций нет, в квартирах выбиты окна.

Пожар локализован в 16:28 и полностью ликвидирован в 19:03.

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Автор: Анастасия Горбачева